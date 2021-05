La Fiscalía de Florencia investiga sobre la muerte del piloto suizo, que falleció en el Gran Premio de Italia de Moto 3.

ROMA.— La Fiscalía de Florencia abrió una investigación por presunto homicidio culposo sobre el fallecimiento del suizo Jason Dupasquier, tras un accidente durante las clasificaciones del Gran Premio de Italia de Moto 3.

El fiscal responsable del caso, Alessandro Piscitelli, ordenó un examen exterior del cuerpo de Dupasquier, de 19 años, además de estudiar las imágenes disponibles del incidente, informan los medios italianos.

La investigación es, en este momento, sobre 'personas desconocidas' y no se excluye que, en el caso en el que haya más dudas, se proceda con una autopsia del cuerpo.

Dupasquier se vio involucrado en un incidente con varios pilotos entre las curvas 9 y 10 del circuito del Mugello, que obligó a mostrar bandera roja. En el incidente también estuvieron involucrados el japonés Ayumu Sasaki (KTM) y el español Jeremy Alcoba (Honda), quienes pudieron abandonar el trazado por su propio pie.

Los vehículos de intervención médica llegaron al lugar de forma inmediata y el piloto suizo fue atendido en pista antes de ser trasladado en helicóptero médico, en estado estable, al Hospital Careggi de Florencia.

