Involucran al dueño de los Patriots en escándalo de prostitución

Florida, EE.UU. (AP) — El dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra Robert Kraft afronta una acusación de delito menor por solicitar el servicio de prostitución tras haber sido filmado dos veces en un acto sexual en una sala de masajes en Florida, informó la policía el viernes.

El caso podría ponerle en problemas con la NFL.

Kraft, de 77 años, negó haber cometido un delito. La policía de Jupiter dijo que se emitirá una orden judicial y sus abogados serán notificados. Añadió que los detalles de los cargos contra Kraft no serán divulgados hasta la semana próxima.

La acusación contra Kraft se produce en medio de una campaña de mano dura de las autoridades contra la explotación sexual desde Palm Beach hasta Orlando.

Se han emitido centenares órdenes de arresto en días recientes como resultado de una investigación de seis meses y esperan varias más. Diez spas fueron clausurados y varias personas han sido detenidas por trata de blancas.

El jefe de la policía de Jupiter, Daniel Kerr, se declaró sorprendido cuando se enteró que Kraft, con una fortuna de 6.000 millones de dólares, pagaba por servicios sexuales en la sala de masajes situada en un centro comercial, el Orchids of Asia Day Spa.

La mayoría de las personas que son acusadas por primera vez de solicitar los servicios de una prostituta en Florida pueden entrar a un programa de rehabilitación, dijo el abogado David Weinstein, un ex fiscal.

Kraft tendría que cumplir con 100 horas de servicio comunitario y participar de un curso sobre el efecto nocivo de la prostitución y la trata de blancas, añadió.

La NFL no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes. Según el reglamento de la liga, los jugadores, dueños, técnicos y otros empleados pueden ser sancionados por “conducta nociva a la integridad e imagen pública” de la NFL.

En un comunicado, un portavoz de Kraft dijo que ellos “niegan categóricamente que el señor Kraft haya participado en una actividad ilegal. Como es un asunto judicial, no haremos más comentarios”.

