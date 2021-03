Isaac quiere consolidarse

Paredes buscará representar al país dignamente

Isaac Paredes ya sabe lo que es debutar en Grandes Ligas. En agosto de 2020 fue activado por los Tigres de Detroit para enfrentar a los Medias Blancas de Chicago y el llamado le cayó de sorpresa al infielder mexicano, quien ahora busca consolidarse en la MLB.

A lo largo de su carrera, el pelotero de 22 años se ha desempeñado en la tercera base; sin embargo, en estos juegos primaverales se ha movido a la intermedia.

Bajo las órdenes de A.J. Hinch, el nacido en Hermosillo, Sonora, pasa por un momento de adaptación de cara a la temporada 2021.

“Vamos bien físicamente, que es lo principal que pide el equipo. Estamos trabajando en la tercera base o en la segunda, siempre con confianza. Las oportunidades que se presenten hay que pelearlas siempre al 100 por ciento”, declaró Paredes en videoconferencia.

A principios de año, Isaac pudo jugar por vez primera en su tierra natal, con los Naranjeros de Hermosillo, luego de ser elegido previo a los playoffs en el Draft de refuerzos de la Liga Mexicana del Pacífico; se encontraba con los Venados de Mazatlán.

“Esa temporada me ayudó muchísimo, me dio seguridad, mejoré en la segunda base, recibí muchos consejos. Me encanta jugar la liga invernal”, dijo Paredes.

El mexicano considera que un joven debe trabajar el doble o hasta el triple si desea pelear un lugar en el roster final de las organizaciones de Grandes Ligas.—El Universal