Jaime Lozano se queja de los clubes de Primera División

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana Sub 22 se queja de que los equipos de Primera División no ceden a sus jugadores para los próximos Juegos Panamericanos de Lima.

Los 14 futbolistas que contempló están retenidos por sus diferentes equipos para el Torneo Apertura 2019, por lo que enfatizó su indignación.

“Entiendo la situación, porque cuando estuve en Gallos de Querétaro no solté a mis jugadores para la selección, pero nunca me opuse a competencias importantes”, dijo Lozano.

Asumió el cargo en diciembre

El exjugador de Pumas y Cruz Azul y que tuvo experiencia breve como entrenador en Gallos dirigiendo 18 partidos en el 2017, fue nombrado entrenador de la selección Sub-22 de México en diciembre pasado.

En su preparación para los Panamericanos llevó a la selección al tercer lugar del Torneo Esperanzas de Tolón en Francia.

Los clubes le negaron la base de jugadores que tenía prevista, ya que los Panamericanos no los rige la FIFA y no tienen obligación de prestarlos.

“Es un error, un problema…”

“Comprendo su decisión siempre y cuando estén considerados en sus equipos y dándoles minutos a estos chicos porque si solo los van a ocupar para entrenamientos; convendría dejarlos ir a Panamericanos”, apuntó.

De los jugadores que estuvieron en Tolón destacaron el portero Sebastián Jurado (Veracruz), Jesús Angulo (Atlas), Fernando Beltrán (Chivas), Sebastián Córdova (América) y Gerardo Arteaga (Santos).

El 26 de julio arrancan los Panamericanos

Los Juegos Panamericanos de Lima se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto y México enfrentará a Ecuador, Argentina y Panamá.

Lozano sabe que cuenta con poco tiempo y sólo con los jugadores que pudo convocar por lo que casi está obligado que conseguir alguna medalla para evitar problemas con su continuidad.

Jaime Lozano es el nuevo entrenador de la Selección Nacional de México sub23.



➡Buscará el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. pic.twitter.com/GwWwwDFCd5 — RN Deportes (@RNDeportes1) 18 de diciembre de 2018

“Antes de un torneo como Panamericanos o Centroamericanos no se presta mucha atención, pero si México lo pierde o no consigue un buen lugar, entonces las críticas son feroces y le dan toda la importancia del mundo. Esto no es un torneo de preparación ni son partidos amistosos, esto es competir y ganar”, señaló.

Confía en triunfar en Lima

Además entiende que con poco tiempo de trabajo enfrentará a escuadras compactas y complicadas pero aún así se da tiempo de mandar mensajes positivos a sus jugadores para buscar la medalla de oro. Lozano confía en que lleguen de la mejor forma a Lima.

“Tengo que empezar de cero”

“Tendremos pocos días por lo que busco que los jugadores, sobre todo los que no han estado anteriormente con nosotros, que encuentren el ritmo que quiero”, apuntó.

Recordó que este proceso incluye Panamericanos, pero también el inicio del preolímpico para Tokio 2020.

“No cambio ni el estilo ni la idea, pero es una realidad que tengo que empezar de cero porque lo que trabajamos de enero a junio no se llevó a cabo para esta justa en Perú”.