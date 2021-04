LONDRES.- James Milner, centrocampista del Liverpool, dijo este lunes que no le gusta la Superliga europea y que espera que no llegue a concretarse.

El jugador inglés atendió a los medios de comunicación tras el empate a uno contra el Leeds United.

⚽💥 James Milner, primer jugador de uno de los equipos fundadores de la Superliga que dice abiertamente que espera que NO se lleve a cabo



🗣️❌ "Mi opinión: no me gusta y espero que no salga adelante"pic.twitter.com/3Xq44I5HLz