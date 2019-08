James Rodríguez se une a la gran lista de bajas del Madrid

El colombiano se pierde el próximo partido blanco

El colombiano James Rodríguez, que reapareció el sábado con el Real Madrid ante el Valladolid, sufre “una lesión muscular en el sóleo derecho”, informó el club blanco en un comunicado.

El centrocampista de Cúcuta, pese a los rumores constantes sobre su salida del Real Madrid durante todo el verano, no abandonó finalmente el conjunto blanco y volvió a jugar en el equipo de Zinedine Zidane como titular.

El internacional colombiano, de 28 años, causó una buena impresión en su nueva aparición en el Santiago Bernabéu. No jugaba con la camiseta blanca desde mayo de 2017. Desde entonces militó en el Bayern Múnich.

Se mostró activo, participativo y generó ocasiones, pero tuvo que ser reemplazado a los 57 minutos por el brasileño Vinicius Jr. El Real Madrid acabó sufriendo el primer tropiezo de la temporada al igualar a uno.

El club informó de que las pruebas a las que ha sido sometido por los servicios médicos confirman la lesión que le impedirán entrar en los planes de Zidane para el próximo encuentro en Villarreal y muy probablemente también se perderá los partidos de Colombia contra Brasil y Venezuela.

Zidane no pudo contar por lesión ante el Valladolid con el belga Eden Hazard, Marco Asensio, Brahim Díaz, Mariano Díaz y el francés Ferland Mendy no entró en la lista al no tener aún el ritmo tras salir de una lesión.