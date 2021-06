Jana Gutiérrez ignora a niños aficionados del América a su llegada a Monterrey

Jana Gutiérrez llegó este lunes a Monterrey para firmar su contrato como refuerzo de Tigres Femenil, aunque su arribo al aeropuerto dio mucho de qué hablar debido a que no dio declaraciones a los medios que la esperaban desde temprano, pero sobre todo porque no atendió a unos niños aficionados del América que buscaban su autógrafo.

En un primer vídeo se puede ver la salida de Jana del aeropuerto, acompañada de quien parece ser su representante, siendo que aparentemente éste no la deja detenerse ante los medios. La joven sube al auto sin ni siquiera emitir una palabra.

Ya ya, ya no vengo manejando.... ahora si.... Ya está Jana Gutierrez en Monterrey!!! 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/ZbwAgeKKar

En otro vídeo se ve a dos niños que portan la camiseta del América; club del que Jana se despidió apenas la semana pasada, después de tres años formando parte del nido de las Águilas. Los niños se colocan del lado de la ventana en la que estaría Jana y uno de ellos incluso da pequeños golpecitos tímidos esperando que la futbolista baje el vidrio y los salude, cosa que no sucede.

Después de subir las maletas al auto, el chofer cruza delante de los niños y arranca el auto, a lo que su padre los retira, los pequeños se encogen de hombros y se notan un poco desilusionados al no poder ver a la futbolista, quien jugó 79 partidos con la camiseta del Club América Femenil en donde logró el título del Apertura 2018 de la Liga MX; según recuerda el sitio Soy Fútbol.

Cabe aclarar que en el vídeo del presunto “desaire” a los jóvenes aficionados, algunos internautas justificaron el actuar de la mediocampista, alegando que era posible que por orden de la directiva de Tigres Femenil no pudiera dirigirse a los medios ni a los aficionados presentes.

A ver @gtz_jana jamás se ha negado a tomarse una foto ni a firmar autógrafos pero entiendan que no era el momento ni el lugar, la directiva de @TigresFemenil les pidió tanto a su personal como a ella no detenerse ni dar una sola declaración hasta que no haya firmado contrato. pic.twitter.com/e7PJZmAHFT