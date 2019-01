Jared Goff y Tom Brady rompen el hielo en Atlanta 

Comienza la fiesta

“No le daré ningún consejo, ¿estás loco?”, fue la respuesta de Tom Brady, mariscal de campo de los Patriotas, cuando fue cuestionado sobre qué le aconsejaría a Jared Goff, su colega de los Carneros y debutante en finales, durante el tradicional “Media Day” —ahora llamado “Opening Night”— del Super Bowl, celebrado ayer en el State Farm Arena, casa de los Halcones de Atlanta de la NBA.

Nueva Inglaterra y Los Ángeles chocarán este domingo en la 53a. edición del Súper Tazón, así que, para Brady y compañía, no es momento para consejos. “Tienen un gran equipo. No tengo que recordarle lo buen jugador que es y cuenta con una excelente defensa… la mejor línea defensiva de la liga. De eso me toca preocuparme”, agregó, entre risas, el ganador de cinco anillos de campeón y futuro miembro del Salón de la Fama.

Goff y Brady, al igual que otros protagonistas del “Súper Domingo”, fueron entrevistados por medios de todo el mundo, como se acostumbra cada año en la semana previa al partido que define al campeón de la NFL.