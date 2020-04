Javier Aguirre: “México está en el top ten de las mejores ligas del mundo”

Uno de los clásicos en los banquillos de fútbol a nivel mundial, abanderado de México allá por donde va, sigue con su fructífera carrera en el viejo continente, en este caso intentando lograr la salvación en España con el siempre aguerrido CD Leganés.

Su trayectoria en España es muy dilatada, siendo recordados sus pasos especialmente por el CA Osasuna y el Atlético de Madrid. En el club navarro comenzó a labrar su carrera en la Península Ibérica, abriéndole las puertas de una entidad histórica como la colchonera. En la ribera del Manzanares, pasó dos temporadas dejando una impronta inolvidable para miles de aficionados, por su forma de ser tanto fuera como dentro del campo.

Pero no solo en Europa, ‘El Vasco’ Aguirre ha tenido el honor de dirigir a entidades en cuatro continentes, permitiendo tener una visión más global de todo el fútbol mexicano. A tenor de esto, la casa de apuestas Betway ha realizado una entrevista en exclusiva con el natural de Ciudad de México, tocando todos los temas del fútbol azteca, desde la competición nacional hasta la selección.

En lo que se refiere a la selección de la que fue manager, Aguirre se siente “optimista” de cara a que el equipo vuelva a primera línea mundial, y afirma que “me gusta mucho el nuevo cuerpo técnico. Es un tipo muy serio, muy profesional, me gusta mucho. En cuanto al material de jugadores de México, yo creo que estamos en muy buenas manos y con buen futuro”.

Al ser cuestionado sobre un posible regreso, el míster del CD Leganés asegura que “no contemplo ese escenario, la verdad, porque es complicadísimo, hay mucha calidad en México, hay gente muy preparada, y seguramente, hay gente que la selección preferiría. Yo en mi caso, cuando

dirigí al equipo de cara a los Mundiales del 2002 y del 2010 hice lo que me pidieron, que fue clasificar al equipo para el Mundial. Fue tanto en 2001 como en 2009 en situaciones difíciles, cuando el equipo mexicano estaba fuera, necesitábamos ganar muchos partidos y al final pues de 5 ganamos 4 y luego de 7 ganamos 5. Y pues clasificamos y luego en los Mundiales pues clasificamos a la siguiente fase… Yo realmente lo veo así, no me imagino nada en el futuro, de momento queda ahí e hice lo que pude”,

