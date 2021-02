Jeque de Catar niega el saludo a mujeres árbitro (Vídeo)

En la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes, la actitud del dirigente de Catar ha causado la crítica y la polémica.

CATAR.— La actitud de un jeque de Qatar en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes, ha causado gran polémica, pues ignorando la presencia de las mujeres árbitro brasileñas les negó el saludo, o como se estila en la pandemia, el choque de puños.

La FIFA anunció con gran emoción la inclusión de las mujeres en este torneo. Fue así como la tripleta brasileña formada por Edina Alves Batista, Neuza Back y Marisna de Almeida, fueron las encargadas de dirigir un juego, el que se definía el quinto lugar entre el Ulsan Hyundai y el Al Duhail.

Neuza Back🇧🇷, Alves Batista🇧🇷 y Mariana de Almeida🇦🇷 están haciendo historia en el #ClubWC . ¡F E L I C I T A C I O N E S! 👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/zL2xr6L78y pic.twitter.com/DxbzqHRdVt

La noticia dio la vuelta al mundo, pero también este nuevo acto de misoginia que protagonizó Hamad bin Khalifa Al-Thani, hermano del Emir de Qatar, quien fue el que negoció que el país fuera designado sede de la próxima Copa del Mundo, y de quien se dice que realizó actos de corrupción para conseguirla.

En un vídeo que circula en redes sociales, se puede ver que en la ceremonia de premiación, el Emir chocó el puño con todos los jugadores y miembros del cuerpo arbitral que pasaron frente a él.

Pero cuando llegó el turno de los brasileñas Edina Alves y Neuza Back, que actuaron como cuarto y asistente en la final, simplemente las ignoró.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt