Jesse se estrena peleando

El mexicano de 14 años debuta en la categoría OK

El mexicano Jesse Carrasquedo debutó este fin der semana en la categoría OK en la primera prueba de la temporada de karting del campeonato WSK Champions Cup, en Italia, y lo hizo con un 25o. puesto en la prefinal en el circuito italiano de Adria. La final fue ganada por el brasileño de 16 años Rafael Camara, que está en su tercera temporada en la categoría.

Carrasquedo, que sigue siendo el único mexicano presente en el karting europeo, afrontaba este fin de semana un importante cambio en su carrera deportiva. Dejó atrás el “confort” de una categoría inferior, como es la OK Júnior, para adentrarse en la categoría OK de karting, un “territorio” en el que como dice él, “hay ya pilotos que llevan hasta bigote”.

Jesse Carrasquedo cumplirá 14 años el próximo día 27 de abril y sigue siendo el más joven de su categoría, y en esta franja de edad, dos o tres años más marcan una diferencia importante.

El mexicano ha tenido que adaptarse a la mayor potencia del kart, pero también sobre todo a la forma de trabajar con los nuevos propulsores, que necesitan del piloto hacer algunos pequeños reglajes rodando.

“Estoy subiendo peldaños a toda velocidad y en esta categoría hay chicos mucho mayores, pero eso ya me ha pasado en todas las categorías del karting y en las pruebas de monoplazas que he hecho con la F4, también era el más pequeño”, afirma Carrasquedo

Este año ha cambiado de residencia. Se ha trasladado a España para estar cerca de la base de Campos Racing, equipo con el que va a preparar su participación en la F4 danesa, en la que se puede pilotar con 14 años. En la F4 española y en las que puntúan para la superlicencia de la FIA, hay que tener 15 años para poder participar.

“El cambio de residencia no creo que me haya afectado. Estoy con mi mamá cerca de Valencia. Estoy muy bien, no estoy como “Checo”, que cuando empezó se fue a vivir a Alemania y vivía en un altillo encima de un bar del dueño del equipo con el que corría”, dijo el piloto.—EFE