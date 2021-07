Jesús Corona se retira en 2023

El arquero celeste anuncia que será técnico después

José de Jesús Corona, portero del Cruz Azul, anunció que después de cumplir su contrato con la Máquina —renovó dos años— se convertirá en director técnico y planea seguir en La Noria.

El arquero y capitán de la Máquina, quien acaba de firmar una renovación por dos años más con el club cementero hasta el 30 de junio de 2023, ha decidido colgar los guantes justo al finalizar este contrato, cuando tenga 42 años y medio de edad y cuando tenga en sus manos, si todo sale conforme a lo planeado, el título de entrenador del Endit (Escuela Nacional de Directores Técnicos).

“Uno puede tener sus planes a futuro, ese es uno de mis planes pero ya sabemos que todo puede pasar. Lo que sí me queda claro es que tengo que estar preparado porque en dos años termina mi contrato y me gustaría seguir involucrado en el deporte, que siga como director técnico o no ya es otra cosa, pero sí quiero estar preparado por si se necesita y por si acaso al final de cuentas me decido por seguir en el rumbo de estar lo más cercano posible a las canchas”, señaló.

“Ahora estamos empezándonos a preparar, yo creo que es algo que tengo muy claro, ahora ya llevo dos sesiones en el Endit, lo estoy disfrutando también y aprovechando ese momento que tengo ahora de poder comenzar con estos cursos”, expresó Corona a ESPN, y agregó que cuando se retire, de aquí a dos años, quizá tome breve periodo de descanso antes de dirigir.

El guardameta de 40 años de edad agradeció la confianza del técnico Juan Reynoso y de la directiva encabezada por el presidente ejecutivo Álvaro Dávila.