Jesús "Tecatito" Corona, muy cerca de llegar al Chelsea de Inglaterra

Los días para Jesús Corona en el Porto parecen estar contados.

Y es que desde Inglaterra se dio a conocer el interés que existe del Chelsea por hacerse de sus servicios.

Como se conoce, desde el 2019, el Chelsea sigue de cerca las actuaciones de Jesús "Tecatito" Corona y el interés por fichar al mexicano creció exponencialmente en las últimas horas, publicó Vox Populi Noticias.

La página oficial del equipo hizo referencia a la información que se ha estado manejando en varios medios europeos sobre el posible fichaje del jugador del Porto.

Are you talking to me? 😀👉#FCPorto pic.twitter.com/LHpSC7jhKx