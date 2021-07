Jiménez podía jugar en la pretemporada de Wolves

Un par de juegos en España serían los que marcarían el regreso de Jiménez a las canchas tras el trágico accidente en el que sufrió una fractura de cráneo.

WOLVERHAMPTON.— Raúl Jiménez regresó de vacaciones y comenzará la pretemporada con el Wolverhampton.

El mexicano, quien sufrió una fractura de cráneo a finales del 2019, fue dado de alta médica hace dos meses, pero el club decidió que no participara en el final de temporada de la Liga Premier de Inglaterra ni con México en los juegos de la Liga de Naciones y la Copa Oro.

In agreement with the @Wolves and prioritizing his recovery, @Raul_Jimenez9 will not be considered for the activity of the Mexican National Team this summer.🇲🇽⚽️



Hope we can see you really soon Rawolf!!!!🤜🏽🔥🤛🏽🐺#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ADbWvI8Txd