JJ Watt es el nuevo jugador de los Cardinals de Arizona

Los Cardinals y J.J. Watt llegan a un acuerdo por dos años y 31 millones de dólares con 23 garantizados.

ARIZONA.— El mismo JJ Watt confirmó que firmó con los Cardinals de Arizona, tras un par de semanas de especulaciones sobre su futuro.

El tres veces jugador defensivo de la NFL anunció en sus redes sociales su decisión, con una fotografía vestido con la playera del equipo del desierto.

El veterano ala defensiva se separó de los Texans de Houston, al acordar que era lo mejor para ambas partes.

Durante 10 temporadas, el egresado de la Universidad de Wisconsin acumuló 531 tecleadas, 101 capturas de quarterback y 25 fumbles forzados.

Los Cardinals, minutos después de la publicación de JJ, confirmó la negociación.

"Watt, quien cumplirá 32 años a finales de este mes, encaja en una línea defensiva que necesitaba un veterano y en un vestuario que podría usar su liderazgo. Con su compañero veterano Chandler Jones regresando de una lesión, los Cardinals deberían recibir ayuda en su carrera de pases independientemente de lo que suceda con los futuros agentes libres Haason Reddick y Markus Golden", comunicó Arizona.

Welcome to the Valley, @JJWatt!



We have agreed to terms with J.J. Watt on a two-year contract.