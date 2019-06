Joakim Soria rompe marca

El monclovense se convierte en el pítcher nacido en México con más salidas en las Mayores

Con un relevo de una entrada ante los Cardenales, anteayer, el monclovense Joakim Soria llegó a 673 apariciones en las Grandes Ligas, con lo que se convirtió en el lanzador nacido en México con más juegos en las Mayores.

Soria superó la marca del sinaloense Dennys Reyes, quien lanzó por última vez en la Gran Carpa en 2011.

Los Atléticos se impusieron 7-3, y Soria colgó el cero, a pesar de haber otorgado una base por bolas.

“Cuando entras a lanzar, olvidas las cosas que están pasando. Ni volteé a ver para guardar la bola. Mi entrenador me hacía señas, pero yo ni en cuenta, hasta que me pidieron la bola para guardarla”, declaró el coahuilense al terminó del partido. Soria, de 35 años, fue felicitado por Oakland a través de sus redes sociales.

Soria no ha tenido una buena temporada con los “A’s”, ostentando actualmente marca de 1-4 y una efectividad de 4.91. No obstante, el dos veces estelar con los Reales de Kansas City no ha permitido carreras en cinco salidas consecutivas.

El tercero en la lista de mexicanos con más apariciones en las Mayores es el culichi Óliver Pérez, quien actualmente milita con los Indios.

Mucho “power”

Franmil Reyes consiguió dos de los cinco jonrones de San Diego, Eric Hosmer totalizó cuatro remolcadas, y los Padres vapulearon 10-5 a los Orioles de Baltimore para barrerlos en la serie de dos compromisos.

Greg García puso en marcha el festival de bambinazos, al lograr uno de dos carreras en el segundo acto frente a Dylan Bundy (3-10). Después de que Reyes conectó un cuadrangular solitario en el tercer episodio y otro de dos vueltas en el quinto para poner la pizarra 6-3, Hosmer desapareció la pelota con un corredor a bordo en el sexto.

Y una entrada después, Hunter Renfroe sacudió un cuadrangular más.

Luego de perder tres juegos consecutivos en Pittsburgh, los Padres, que dejaron su foja en 40-40, salvaron la gira al batear nueve jonrones y superar 18-8 de manera acumulada a los Orioles. San Diego no había conectado cuatro cuadrangulares en encuentros sucesivos desde el 24 y 25 de agosto de 2007, contra Filadelfia.— AP