Joao Maleck promete no volver a tomar tras salir de la prisión

Entre las primera declaraciones que el exfutbolista dio fue pedir disculpas a los familiares de la pareja muerta y asegurar que no beberá.

GUADALAJARA.— Joao Maleck salió del penal de Puente Grande en Jalisco tras el pagó de una fianza de tres millones de pesos y haber pasado un año y medio. Pero ya estando en libertad sus primeras palabras fueron de disculpas para los afectados.

El pasado 23 de junio de 2019, el jugador provocó un accidente automovilístico en el que una pareja falleció tras el fuerte impacto que recibió por parte del vehículo de Joao, quien iba alcoholizado y a exceso de velocidad.

Ese error le costó pasar casi un año y medio en la cárcel, es por ello que ahora que está libre aseguró que no volverá a beber.

“Es obvio que no (volverá a tomar), salgo siendo un ejemplo para la sociedad, debo de ser un ejemplo, siendo mucho más responsable y más maduro. A cualquiera le pudo pasar, tuve la mala suerte de que a mí me pasó, me ha dolido muchísimo”, declaró Maleck al salir de prisión.