Jonathan dos Santos critica los protocolos antiCovid de la Liga MX

Jonathan dos Santos criticó duramente los protocolos contra el Covid-19 que realiza la Liga MX.

El futbolista del Galaxy de Los Angeles calificó como "una locura" que las pruebas se realicen cada 10 días y "está cab..." porque los futbolistas se pueden contagiar en cualquier momento.

"¿Cada 10 días?, ¡es una locura, ahora mismo se pueden contagiar. Por eso mismo les estuvieron poniendo multas, porque se iban a cenar a restaurantes y demás", indicó el jugador.

CAPI.



