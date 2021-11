Jonathan Jones seguirá en béisbol

Dice adiós como pelotero el otrora jardinero león

Sin decir “me retiro”, pero con una carta en que agradece a todos los que hicieron algo por él mientras fue beisbolista, Jonathan Jones puso final a su carrera como pelotero profesional.

“Sí”, dijo cuando el Diario le preguntó sobre el retiro. “No más (no más béisbol)”, respondió el californiano.

La última vez que se le vio en un parque de Liga Mexicana fue en septiembre pasado, cuando los Leones de Yucatán, su último equipo en el verano, disputó la Serie del Rey ante los Toros. Fue en el Estadio Chevron de Tijuana, y allí Jonathan dejó abierta la posibilidad de seguir, pero no con los melenudos.

Del tema de su salida de las fieras, aquella noche prefirió no hablar, prometiendo hacerlo a su tiempo. “Ahora no, no sería correcto, estamos en una final”.

Tampoco ayer quiso decir de más sobre el tema. Sus palabras en redes sociales fueron las siguientes:

“Gracias a México por darle una segunda oportunidad a mi carrera. Hay muchísima gente a la que le quiero agradecer por aceptarme y tratarme como familia. Quiero darle las gracias especialmente a las ciudades de Torreón, Mérida y Los Mochis. Todas abrieron sus brazos y me trataron como uno de ustedes y siempre estaré agradecido. Espero haberlos hecho sentir orgullosos por la manera en que jugué y contribuí a sus ciudades.

“Gracias Ramón Orantes por creer en mí desde el inicio. Gracias Kundy Gutiérrez por traerme a bordo del equipo de México y por ser un gran amigo conmigo. Gracias a la organización de los Leones/Vaqueros por darme la oportunidad y traerme a México. Gracias a todos los involucrados en la selección de México por darme la oportunidad de representar a México, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Gracias a todos mis compañeros por darme los mejores años de mi vida.

“¡Los extrañaré a todos!”, finalizó el toletero.

Jones llegó a los Leones en junio de 2018, en un cambio con los Algodoneros del Unión Laguna. Desde antes de su llegada era ya visto como uno de los mejores peloteros de la Mexicana.

Y así se sostuvo durante todo el tiempo que vistió la franela de las fieras.

Los logros del pelotero de 32 años ya eran reconocidos desde antes de arribar a los Leones. Y continuó teniéndolos. Fue laureado varias veces en la pelota mexicana y se convirtió en pieza clave de la novena tricolor que clasificó a los Juegos Olímpicos, además de jugar en la justa de Tokio.

Ayer, en un mensaje enviado al Diario, destacó que “tengo grandes oportunidades”, y a la pregunta de dónde estará trabajando dijo que “no te puedo decir ahora, pero será en el béisbol”.

Insistió en dejar de lado lo de su salida de los Leones, y prefirió comentarnos que sus favoritos para ganar la Serie Mundial son los Bravos de Atlanta.

Yucatán lo vio jugar por última vez en Liga Mexicana. Este año, fuera casi todo el calendario por lesiones, participó solo en 18 encuentros. Estuvo concentrado en el proceso olímpico y a su regreso ya no fue activado por las fieras, regresando a su casa en California.

Sorprendió con su presencia en la Serie del Rey, platicando con los reporteros yucatecos. Allá dijo que esperaba que los Leones se coronaran, lo que no sucedió. Las fieras perdieron en siete juegos luego de ganar los primeros tres.

Jonathan Jones, nacido en Vacaville, California, debutó a los 20 años y hasta 2014 estuvo en el sistema de sucursales de los Azulejos de Toronto. En 2017 llegó a la Liga Mexicana con Laguna y desde 2018 fue parte de los Leones, de cuya salida abrupta seguirá siendo un misterio hasta que él o el club lo digan.— Gaspar Silveira