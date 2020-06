Jonathan Orozco ya es jugador xolo

“La Laguna llora por algo”, puso el portero en redes

Jonathan Orozco puso rumbo a Tijuana para firmar con los Xolos, después de tres años en Santos Laguna.

El arquero, quien fue uno de los contagiados de Covid-19 en el equipo, subió ayer una fotografía a las redes sociales desde el aeropuerto, y escribió: “La Laguna llora por algo”, haciendo clara referencia a su marcha.

El martes por la noche, el portero subió un vídeo dentro del estadio Corona, como una despedida del escenario que lo arropó y salió campeón en el Clausura 2018.

La figura de Jonathan sería suplida en La Laguna por Gibrán Lajud.

Pesca el América

Por otro lado, después de un largo fogueo en el Ascenso MX, Emilio Sánchez regresa al Club América para disputar el Apertura 2020.

“Un #ÁguilaDesdeLaCuna regresa al Nido para hacer HISTOR14 ¡Bienvenido a casa, Emilio Sánchez! #SOMOSAMÉRICA”, fue el mensaje que los azulcrema colgaron en las redes sociales para confirmar la incorporación del medio ofensivo.

Sánchez, de 26 años de edad y originario de Aguascalientes, comenzó su formación en el Nido de Coapa desde 2011, aunque en 2016 se fue a préstamo a los Alebrijes, Lobos BUAP, nuevamente Alebrijes y Zacatepec. Posteriormente, para el Clausura 2020 llegó al Club Tijuana, donde disputó ocho encuentros. También jugó Copa MX, en la que Xolos es finalista.

Según su nuevo técnico, Miguel Herrera, el América no hará fichajes si primero no vende y la prioridad es bajar las plazas de jugadores no formados en México.

Responden a Barrera

Mientras, en Pumas, algunos dimes y diretes han agitado las aguas. Jesús Ramírez, presidente deportivo del equipo universitario, desmintió a Pablo Barrera al señalar que sí le pidieron quedarse, pero fue él quien no aceptó seguir.

“Pablo había terminado contrato; le dimos una alternativa para poder continuar, la cual no aceptó. La modificó. Debo pensar en los intereses del club. No estábamos en condiciones de darle lo que pide. Pumas quiso que se quedará y el futbolista no aceptó”, señaló.

En cuanto al golpe que el coronavirus está asestando a los equipos, el directivo añadió: “No es solo Pumas el que está ahorrando; a los equipos con poderío económico también les afecta la situación. No hubo entradas, no hubo público y se va a abrir sin público. Es una afectación mundial”.

Cruz Azul se traslada

En más actividad de la liga, el Cruz Azul se trasladó ayer a Juriquilla, Querétaro, para continuar con su preparación rumbo al Apertura 2020. El plantel de Robert Dante Siboldi entrenó ayer en La Noria y, posteriormente, viajará por tierra a pesar del semáforo epidemiológico.

La ciudad no es desconocida para los cementeros. Hace tres años, cuando el español Paco Jémez se encontraba en el banquillo y Eduardo de la Torre en la dirección deportiva, el Cruz Azul realizó ahí la pretemporada.

El protocolo de higiene de la Liga MX no prohíbe a los clubes salir de sus entidades durante la pandemia aunque sí recomiendan no hacerlo.