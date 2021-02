Suárez apenas había firmado contrato con el Orlando City a inicios de mes, pero tras este escándalo le han dado de baja.

ORLANDO.— Jonathan Suárez, futbolista mexicano que actualmente jugaba con el Orlando City SC, fue arrestado junto a su hermano, Rafael Suárez, tras ser denunciados por una presunta agresión sexual en Florida (EE.UU.), así lo informaron las autoridades locales sin dar detalles.

Sin embargo, se supo que el mexicano y su hermano fueron arrestados la noche del martes y se mantienen detenidos en una cárcel de Osceola, al sur de la ciudad de Orlando.

BREAKING: Orlando City Soccer player Jonathan Suárez-Cortes & his brother were booked into the Osceola County Jail for sexual assault. They are being held without bond. Jonathan recently became a part of the team. @MyNews13 @SpecSports360 #News13Osceola @JonAlba @OsceolaSheriff pic.twitter.com/FLjDUlzgpo