Los Leones, a un rugido

Jonrón de Juárez y sólido pitcheo en el tercer éxito

Los Leones podrían ponerle broche de oro esta misma noche a una temporada que, en alguna parte, muchos pensaron que no llegaría a esta etapa.

Las fieras, con un nuevo héroe en esta Serie del Rey, ahora Luis Felipe “Pepón” Juárez, con jonrón de dos carreras, y una sólida labor combinada de sus lanzadores, vencieron 2-0 a los Toros de Tijuana para ponerse 3-0 adelante en la batalla por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.

Una jornada intensa, con presiones por el clima muy áspero con la lluvia, y la reventa, dieron otro matiz al béisbol.

Hoy, a las 18 horas (si el clima no dice otra cosa), el estadounidense Casey Harman irá por la estocada definitiva ante unos bureles que, según escuchamos de los cronistas de Tijuana que llegaron para la Serie del Rey, “se han olvidado de batear, de lanzar y de jugar béisbol”.

Solo un equipo en la historia de las finales de Liga Mexicana, los Charros de Jalisco de 1971, se han levantado de un 3-0.

Volviendo a los periodistas visitantes, se ve complicado que los Toros de los primeros tres juegos puedan venir de atrás por la forma en que están jugando. Llevan 17 episodios sin poder anotar, y su pitcheo ha tenido muchos altibajos.

Los Leones son todo lo contrario.

Jake Thompson lanzó cinco entradas sólidas, y Dalton Rodríguez, David Gutiérrez, Enrique Burgos y Josh Lueke se encargaron del resto. En una palabra: brillante.

Con ese pitcheo, bastó el palo de cuatro estaciones que “Pepón” le puso a Joe Van Meter en la primera entrada, su décimo jonrón en la postemporada, para ganar el Juego 3. Juárez tiene 10 cuádruples en la postemporada, y los Toros, todos juntos, llevan solo nueve. Y si había que arriesgar el físico, Wálter Ibarra (atrapadón tras la loma) lo hizo también.

Los Leones jugaron casi por nota. En realidad, así había que hacerlo en cada juego de postemporada.

Me decía un cronista de televisión tijuanense ayer: “(Los Leones) No tienen fisuras. Los Toros tampoco, pero en realidad no puede haber fisuras donde no ha cuajado el cemento”.

Eso tiene a los Leones a un paso de la corona. Han jugado el mejor béisbol entre todos los equipos que llegaron a la postemporada. A todos sus rivales los han devorado con béisbol sólido casi todos los días. Thompson dejó otra sólida labor, igual que hicieron Liz y Negrín antes.

A la memoria de los grandes precursores del béisbol de Liga Mexicana, de directivos, peloteros, empleados diversos (nunca olvide a los “Perros Negros”) y aficionados, hoy podría llegar la quinta estrella al equipo que mejor se adaptó a las circunstancias en el momento clave.

Diría el “Asere”: cuando los niños se vuelven adultos.— Gaspar Silveira Malaver