Jordan Love protagonista de la primera ronda del sorteo de la NFL

HOUSTON.— La primera ronda del sorteo universitario de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) regaló todo el protagonismo a un joven mariscal de campo, Jordan Love.

Jordan fue la sorpresa positiva de la noche, cuando los Packers lo consiguieron.

Jordan Love, de 21 años, formado con los Aggies de Utah State, fue el cuarto mariscal de campo que salió elegido en la primera ronda del sorteo.

Y los Packers aguardaron pacientes hasta que llegó su turno con el número 26.

60 career TDs in three seasons at @USUfootball.

9,003 yards of total offense. 🔥



Where will QB @Jordan3Love land?



📺: 2020 @NFLDraft, April 23-25 on NFLN/ESPN/ABC pic.twitter.com/i3tGuAMG5K