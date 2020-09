¿Jorge Campos como gobernador de Guerrero?

El exarquero no descarta la posibilidad de dedicarse a la política.

MÉXICO.— Así como lo hizo Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador del Estado de Morelos, Jorge Campos, exportero tres veces mundialista, no descarta en algún momento incursionar en la política.

En entrevista para el canal del comentarista Javier Alarcón, Campos confesó que ha tenido ofrecimientos de diversas organizaciones políticas, pero nadie lo ha convencido, aunque tampoco lo ve lejano.

"Han existido acercamientos, pero… Qué te digo. Puedo decir que andamos cerca, pero también que andamos lejos", dijo en su singular estilo.

Agregó. La realidad es que "no lo he pensado bien, de repente, a veces me motivo, de repente ya no". Eso sí, aclaró: "No soy la persona que pueda arreglar este mundo, pero Acapulco o Guerrero (su tierra natal) posiblemente sí, sí lo logro y sería con asesores, pero nunca hay que decir no a nada".

Está seguro que si se lanza por un puesto, podría ganar: "Claro que voy a ganar, si voy es para eso, para ganar, siempre que compito, es para ganar". Y si no: "Si pierdo es por error de la defensa".

