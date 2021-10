Jornada 13 del Apertura 2021: días, horario y dónde verla

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- La Liga MX regresa este 14 de octubre con la Jornada 13 del Apertura 2021, después de una pausa de 11 días por la Fecha FIFA.

El Apertura 2021 retoma tu camino en el estadio La Corregidora. Para esta fecha del futbol mexicano varios equipos tendrán la baja de algunos futbolistas, ya que 26 jugadores fueron convocados por selecciones sudamericanas y la eliminatoria en Conmebol termina este jueves.

La lucha en la parte alta de la tabla general sigue entre América, Atlas y Toluca. Mientras que en la parte baja Mazatlán, Necaxa y Puebla buscan alcanzar la reclasificación.

Calendario de la Jornada 13 del Apertura 2021

Jueves 14 de octubre

Querétaro vs Xolos 21:00 horas Canal: Azteca 7, FOX Sports 2

Viernes 15 de octubre

Necaxa vs Puebla 19:00 horas Canal: Azteca 7, TUDN

Mazatlán vs Atlas 21:00 horas Canal: Azteca 7, ESPN 2

Sábado 16 de octubre

Monterrey vs León 17:06 horas Canal: FOX Sports 2

Pachuca vs Santos 19:00 horas Canal: Fox Sports 2, Claro Sports, Youtube de Marca Claro

Atlético de San Luis vs América 19:00 horas Canal: ESPN

Cruz Azul vs Tigres 21:00 horas Canal: Afizzionados

Domingo 17 de octubre

Pumas vs Juárez 12:00 horas Canal: TUDN, ESPN

Chivas vs Toluca 17:30 horas Canal: Afizzionados