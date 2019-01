José Cardozo solo piensa en iniciar bien el Clausura

Luego de que Carlos Salcido anunciara su adiós de Chivas debido a malos tratos por parte del cuerpo técnico, José Saturnino Cardozo aclaró que él siempre tuvo una buena relación con el exzaguero rojiblanco.

“No me preocupa la declaración que pueda hacer un jugador. Yo saludo a todo el mundo porque primero es el respeto. No voy a profundizar en lo que se habló en el vestuario porque no es mi estilo. Me gusta hablar siempre de frente con cualquiera”, comentó Cardozo durante la rueda de prensa.

“Para mí todos los jugadores son iguales en cuestión de respeto. Yo me enfoco en fortalecer este grupo que armamos, de ser protagonista. Es normal que la gente quede dolida por la salida de Carlos, por lo que representa. Es normal que estén molestos conmigo, pero yo no voy a salir a ventilar lo que sucede en un vestidor”, expresó.

Por otra parte, el técnico del Rebaño reconoció que el reciente título del América aumenta la presión en el equipo de cara al Clausura 2019.

“Este es el club más grande y el rival de enfrente ganó un título que nos tira un poco más de presión”, dijo.

Saldívar, maduro

Luego de caer de forma aplastante en la liguilla a manos del América —y tener una actuación para el olvido—, Alfredo Saldívar, portero de los Pumas de la UNAM, dice que ha tomado cosas positivas para ir mejorando.

“Lo que quiero es que me marque para bien, estoy trabajando en mejorar, porque no puedo dejar todo un torneo de lado por un partido”, comentó el cancerbero puma. “Sí, fue muy duro, pero las enseñanzas y la madurez que obtuve este torneo fueron bastantes y quiero aprovecharlas para que el torneo que comienza sea aún mejor y va a sonar repetitivo, pero es lo que queremos que el torneo que está por empezar, que sea aún mejor y que Pumas siga arriba, porque es lo que merece la institución y sobre todo la gente”.

Tras los errores cometidos frente a América, el guardameta de los felinos aceptó que fue un duro golpe, pero pone el pecho a las críticas, ya que asegura que a eso estás expuesto y se puso como objetivo aprender de eso.