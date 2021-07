¿José Juan Macías fingió su lesión para irse a Europa?

¿Prefirió darle prioridad a su sueño de jugar en un equipo europeo antes que ayudar a México a lograr la victoria en los Olímpicos?

ESPAÑA.— José Juan Macías fue dado de baja de la selección Olímpica, que participará en Tokio 2020 debido a una lesión muscular... ¿O no? Aunque en el escueto comunicado de la Federación Mexicana de Futbol, no se hablaba de tiempo de recuperación se suponía que esto no le permitiría estar a tiempo para el torneo...

Entonces ¿Cómo es que J.J. viajó a España para presentarse con Getafe? Y lo más importante ¿Cómo le va a hacer para pasar los exámenes médicos con el equipo de Madrid si es que va lesionado?

Si fue una mentira, pues ésta ya quedó al descubierto. Si fue para que Jaime Lozano se quitara de encima un problema, también funcionó.

Ahora hay que ver si esto no le cobra factura al delantero y en futuras convocatorias brille, por su ausencia, ya ven que en estos tiempos del "Tata", indisciplinas y berrinches, no se perdonan, si no, pregúntenle a Jesús Manuel Corona, al que le costó una Copa Oro, y a Javier Hernández, al que parece le costó su historia en el Tricolor.

¿Se siente bien?

Cabe destacar que José Juan viajó a España y este 5 de junio realizó pruebas médicas, pero lo que llama la atención es que el supuesto desgarre en la pierna izquierda, en el muslo no se mencionó.

Las pruebas que le realizaron salió bien, según transcendió por medios que cubren al Getafe, asimismo, no especificaron nada respecto del desgarre por el cual se bajó del Tricolor.

