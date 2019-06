José Luis Higuera: Chivas no van por Damm

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las Chivas Rayadas del Guadalajara no van ni para atrás, ni para adelante. Mucho desmentir, poco aceptar, y mucho menos comprar.

José Luis Higuera, director general de las Chivas aceptó que hay interés por Antonio Briseño, Oswaldo Alanís y Daniel Álvarez. A lo demás, dijo: “No es verdad”.

“Lo de Jürgen no sé quién lo inventó, eso es mentira, mentira totalmente, no sé quién lo sacó, la verdad. No, no, no”, dijo en tono enfático.

¡Jürgen Damm NO llega a Chivas! ❌



Así lo reveló José Luis Higuera desde la Reunión Anual del Futbol Mexicano en Cancún. 🐐🗣️



Todos los detalles 👉 https://t.co/KOmWNz03BX pic.twitter.com/vcy0QLCjw7 — Futbol Picante (@futpicante) 11 de junio de 2019

También comento que no tienen contacto por Jürgen:

“Nosotros no hemos hablado con Miguel (Ángel Garza, presidente de Tigres), que es una gran persona, no tenemos contacto por Jürgen, no sé si él se auto candidateó, no sé de dónde salió tanta cosa con Jürgen, no tenemos contacto con Tigres para ese tema”.

Para cerrar el tema con los del norte:

“Tampoco (Jesús) Dueñas. Tigres tiene su equipo, no es fácil negociar con ellos, son jugadores muy importantes para su club”, mencionó.

Pero falta la parte donde sí acepta que hay interés:

“Lo del ‘Pollo’ Briseño, pues… Es un jugador que interesa a varios clubes y es interesante. (Oswaldo) Alanís es también un jugador muy interesante para nosotros”. Y del “Fideo” Álvarez, mencionó: “Habían hablado que Tomás Boy estaba interesado, que nos pidió al ‘Fideo’, y estamos hablando ahí con Necaxa”, dijo el directivo rojiblanco. ¿El “Pocho” (Vïctor) Guzmán?, de Pachuca. “La verdad es que no es petición de Tomás (Boy)”.

Negó que se pueda dar un cambio entre Guzmán y José Juan Macías, delantero perteneciente al Rebaño.