Joselito: cien años de legado

El Gallo, un icono de la Fiesta en todo el mundo

La tarde del 16 de mayo de 1920, José Gómez Ortega alcanzaba los veinticinco años y ocho días de haber nacido. El cartel para esa tarde en Talavera de la Reyna, provincia de Toledo, era un lujo para el pequeño pueblo inscrito en la memoria del arte universal de los mosaicos y azulejos, con una plaza de toros como tantas, pero nunca más como cualquiera. Por la tarde alternarían José Gómez “Joselito” e Ignacio Sánchez Mejías, con toros de la Viuda de Ortega.

Joselito El Gallo, Gallito, José, Joselito, El Rey de los Toreros, se había hecho matador con alternativa en 1912, con 17 años de edad. En apenas ocho años, se encumbró en el firmamento del toreo eterno. Por algo, Belmonte diría alguna vez que Joselito era un “dios joven” para quien los toros no guardaban ningún secreto. Por cosas parecidas, don Eduardo Miura dijo (al verlo descifrar los misterios de los toros): “parece que a éste crío lo parió una vaca nuestra”. ¿Fue —es— Joselito el mejor torero que haya habido siempre?

Preguntar es dudar y la duda ofende. Para los feligreses de Juan Belmonte, la pregunta nos incomoda y compromete.

También promete.

Para liberar los pensamientos sirva la anécdota reveladora que nació en los años cuarenta, durante una tertulia en Gómez Cardeña, en la que departían Belmonte, Chicuelo y varios críticos taurinos. Uno de éstos preguntó a Chicuelo, con cierta mala leche: “Maestro, ¿usted de quién fue partidario, de Gallito o de Juan? El incomparable Chicuelo respondió: “de Gallito”, y de inmediato, Belmonte lo secundó: “Y yo también”.

Eterna rivalidad

Se ha escrito mucho de la rivalidad entre Joselito El Gallo y Juan Belmonte, una confrontación que trascendió de la arena a los tendidos, de los tendidos a las charlas de café, del café a las crónicas y de ahí a la leyenda.

Si desde su fragilidad corpórea Juan Belmonte estrenaría la página inmaterial de las emociones sublimes del toreo que nacían en su corazón, afirmando y confirmando que torear es un ejercicio espiritual, Joselito El Gallo, desde su poderío físico y su luminosa mentalidad respondería con las leyes de la sabiduría máxima en la Tauromaquia, como condición sine qua non para escalar la cima del toreo.

No le faltaba al uno lo que le sobraba al otro. Pero si de Juan se escribieron páginas de quince tardes sublimes y locura general, de José no se contaron los cientos de faenas de magisterio taurino. Fue quizá —aunque nos incomode a los belmontistas— que a Gallito le faltó tiempo para que se cantaran sus glorias y a Juan le sobraron poetas. Y esa injusticia prevaleció décadas, hasta que, veinte o treinta años atrás, alguien o algunos advirtieron las pistas para descubrir la Tauromaquia deslumbrante de Gallito que el maestro Pepe Alameda ya había delineado en su obra inagotable. Hoy se le reconoce mucho más que antes. Pero aún no se le conoce.

Joselito El Gallo es quien concibe y transforma el último tercio de la lidia que ahora vemos en los ruedos, a partir de un valor inmenso: el toreo en redondo con el torero como eje y centro de un movimiento de rotación y gravitación.

Vendría Manuel Jiménez “Chicuelo”, cuatro o cinco años después, a pararse en los terrenos belmontistas para cristalizar el concepto gallista y transformar el toreo para siempre. No se podría torear de otra forma que en redondo para ligar el toreo. Pero recuerden todos que el toreo fundamental tuvo un antes y un después de José Gómez Ortega, Joselito El Gallo.

A un siglo de su partida, Joselito sigue invitando a conocerle, no solo en su Tauromaquia, sino en su concepción de la fiesta de los toros ordenada con su visión y supervisión. Joselito mandó en el toreo de su época, no hay duda. Incluso Belmonte, en ocasiones de juzgar asuntos del torero como profesión, resumía: “lo que decida José, está bien”.

Me atrevo a decir que ejerció un mando con matices de dictadura en ciernes, a partir de su obsesión por influir en los criterios de selección de los ganaderos de bravo para conseguir el toro que a él le parecía mejor. Intervino en los despachos de las empresas, para imponer condiciones que a él le parecían las convenientes. En su inagotable afán de imponer “su” fiesta, llegó a impulsar la construcción de la plaza Monumental de Sevilla, situada en el barrio de San Bernardo, con mayor aforo y acceso a todos los públicos que, por razones económicas, no podían presenciar toros en la augusta Real Maestranza de Caballería. Todo debería hacerse desde su visión y todos debían pensar como él.

A un siglo de la tragedia de Talavera, sigamos la huella incesante y eterna de los grandes, como Joselito, que permanecen vivos en la memoria colectiva del toreo y en los pasajes incesantes de la Tauromaquia moderna. Y que para el alma de José Gómez Ortega brille para siempre la luz eterna.— Antonio Rivera Rodríguez