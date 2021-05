Joven impacta por su gran parecido con portero de Santos ¡Idénticos! (vídeo)

La joven impactó tras mostrarse su enorme parecido físico con Carlos Acevedo. El arquero de Santos dio su veredicto.

MÉXICO.— Carlos Acevedo, arquero de Santos, se ha convertido en una figura importante dentro y fuer de la cancha, pues a través de redes sociales una joven compartió un vídeo en el que mostró el gran parecido que tiene con el canterano del cuadro lagunero.

La chica causó los reacciones de cientos de internautas, quienes se mostraron impactados e incluso aseguraron que podría ser su clón o su gemela. A estos comentarios también se unió el portero del conjunto de Santos Laguna, quien dio su punto de vista sobre esta similitud.

Si me gustaran los hombres creo que tendría un crush con Carlos Acevedo, que bueno que salió su versión en mujer https://t.co/VmEKfrzMw4

A través de TikTok, la usuaria @Alexacmp2, señaló que varias personas le han dicho que se parece al arquero de Santos. En su vídeo, la joven a modo de broma recrea una fotografía con la que pretende demostrar qué tanto se parece al futbolista.

“Hola ¿no sé si sabes quién es él? Bueno, te lo cuento, se llama Carlos Acevedo y es el portero de Santos Laguna. Me han dicho que me parezco a él tantas veces que me la empecé a creer“, menciona la tiktoker.