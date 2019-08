Juan Celaya y Yahel Castillo avanzan a final de clavados

Los clavadistas mexicanos Juan Celaya y Yahel Castillo accedieron a la final de la plataforma de un metro individual en los Juegos Panamericanos de Lima.

La final se disputará hoy a las 20:30 horas con posibilidad de medalla para los mexicanos pues Juan se posicionó en el segundo lugar de los resultados preliminares y Yahel en tercero.

Tras seis rondas de clavados, Juan Celaya quien acudió por primera vez a unos Panamericanos alcanzó 368.00 puntos mientras que su compañero obtuvo 358.80.

El primer lugar de la clasificación fue para Yona Knight- Wisdom, representante de Jamaica con 378.20 unidades.

Tras su participación en el trampolín, Juan Celaya declaró para las cámaras de “ESPN” que se sentía mucho más tranquilo al saber que obtuvo un lugar en la final. “Me siento muy seguro de mí mismo en el trampolín y con confianza”.

Acerca de qué podría mejorar para su participación en la final, explicó que en una competencia “nunca sabes lo que va a pasar”, pero que dará todo para conseguir una medalla.

Cuestionado acerca de la polémica por los selectivos en los que Rommel Pacheco obtuvo el primer lugar y sin embargo no fue elegido por la federación para acudir a la competencia, Juan Celaya no quiso entrar en la discusión. “La verdad me siento aliviado de que la federación me haya seleccionado para esta competencia, estoy tranquilo”, finalizó.

Resultados de la semifinal:

Yona Knight- Wisdom (Jamaica)- 378.20 puntos Juan Celaya Hernández (México)-368.00 puntos Yahel Castillo Huerta (México)- 358.80 puntos Andrew Capobianco (Estados Unidos)- 356.30 puntos Rafael Quintero Diaz (Puerto Rico)- 354.50 puntos Sebastian Morales (Colombia)- 345.25 puntos Daniel Restrepo (Colombia)- 344.45 puntos Michael Hixon (Colombia)- 334.90 puntos Kawan Figueredo Pereira (Brasil)- 309.00 puntos Ian Carlos Goncalves de Matos (Brasil)- 304.10 puntos Donado Neglia Escudero (Chile)- 289.45 puntos Laydel Domínguez Cervantes (Cuba)- 286.95 puntos

