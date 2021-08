Juanpa Zurita en el 'Juego de Estrellas' de la Liga MX y MLS causa críticas y burlas

El joven se convirtió en tendencia luego de la gran cantidad de comentarios en desacuerdo con su participación en el evento deportivo.

LOS ÁNGELES.— Juanpa Zurita es uno de los youtubers mexicanos más populares en todo el continente americano. Pese a que ha incursionado en distintos ámbitos del espectáculo, nadie hubiera imaginado que el influencer llegaría al mundo deportivo.

El también actor por "culpa" del fútbol se volvió tendencia de Twitter luego de que fuera anunciado como una de las sorpresas del 'Juego de Estrellas', que en este martes 24 de agosto se llevará al cabo el evento de habilidades.

Tras un tuit del comentarista deportivo Raúl Sarmiento, quien compartió una lista de los representantes de la Liga MX que esta noche participarán en el Skills Challenge (evento que forma parte de las actividades del All-Star game) se confirmó la participación del también modelo como "leyenda invitada" de la Liga MX, junto al exportero Jorge Campos, ambos como entrenadores.

En la imagen que publicó Sarmiento también se muestra a los jugadores de la Liga MX que estarán en la competencia de habilidades y técnicas.

En cuanto al torneo, éste contará con ocho participantes por Liga, y tendrá los siguientes desafíos:

Rogelio Funes Mori, Pedro Canelo, Rubens Sambueza, Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda, Nahuel Guzmán, Alfredo Talavera y Diego Valdés serán los jugadores que buscarán darle el triunfo a México.

⭐️ @noahbeck

⭐️ @cobijones

⭐️ @JuanpaZurita

⭐️ Jorge Campos



Our guest coaches for the #MLSAllStar Skills Challenge are ready for showtime.



🎟 Tickets: https://t.co/9nQuSw9EJX pic.twitter.com/BeDf4Q2wC5