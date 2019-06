Juárez es de Primera

Tomará el lugar de Lobos BUAP en la Liga MX

Los Bravos de Ciudad Juárez, un club fundado hace apenas cuatro años, jugarán en la máxima categoría del fútbol mexicano, en reemplazo de los Lobos BUAP, a partir del Torneo Apertura 2019, informó ayer Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

El conjunto de la ciudad fronteriza adquirió el certificado de afiliación que pertenecía a los Lobos, que dos años atrás habían ascendido a la Primera División, pero carecían de los recursos.

Bonilla dijo que los Lobos tendrán un año para armar un proyecto que les permita jugar en el Ascenso.

Ciudad Juárez tuvo ya un equipo en la Primera División hace casi 10 años, los Indios, que llegaron a disputar alguna vez una semifinal.

Los cambios de sede de equipos en México son comunes. Apenas en el 2013, La Piedad logró el ascenso, pero vendió los derechos de la franquicia que se transformó en el Veracruz, un equipo que había perdido la categoría sobre la cancha. Ese mismo año, los Jaguares de Chiapas se mudaron a Querétaro.

Ahora, son los Bravos quienes jugarán en Primera sin haber ganado el ascenso de manera deportiva, aunque Bonilla dijo que la situación está contemplada en los reglamentos.

El dirigente explicó que la liga mexicana no intervino porque se trata de un acuerdo entre particulares.

“Las negociaciones se dieron en privado, nosotros no participamos porque cada quien puede ofrecer el certificado para su sustitución”, dijo Bonilla. “En este caso se acercaron al club Juárez, como a cualquier inversionista fuera del fútbol mexicano y antes de cerrar cualquier sustitución se deberá pasar a revisión de la información jurídico-financiera y estructura del adquiriente. Ellos lo hicieron con Juárez, una vez que estuvieron de acuerdo, presentaron el caso a la administración y luego con la asamblea de la Liga MX que lo apoyó de manera unánime”, dijo Bonilla.

Los Bravos nunca han militado en la Primera División pero han sido uno de los mejores equipos en la segunda durante los últimos años. Se coronaron en el Apertura 2015 y fueron subcampeones en el Clausura 2017 y Apertura 2017.

Además la franquicia alcanzó la final de la Copa MX en el Clausura 2019.

Los Bravos participarán con el mismo promedio de puntos que tenían los Lobos en la clasificación que define al equipo que descenderá a mediados de 2020 y deberán integrar equipos para las divisiones Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, además de la Liga MX Femenil.

Al impedirle a Lobos jugar en el Ascenso MX, ese circuito se disputará con 14 equipos.

“Lo que se busca es depurar a los participantes en el ascenso para que los proyectos cada vez sean más eficientes y atractivos para la afición”, aclaró Bonilla.

Nada con Damm

Jurgen Damm ha estado en la mira del Guadalajara, al grado de que las directivas de Chivas y Tigres se pusieron de acuerdo. Sin embargo, ha faltado afinar los detalles del sueldo del futbolista, que “es muy alto”; aunado a esto, el “factor Ferretti” intervino, pues más allá de que los mandatarios habían llegado a un arreglo en la compra del jugador, el “Tuca” se ha esmerado e incluso, a través de sus contactos, le encontró al mexicano equipo en Alemania, donde ofrecen 7.5 millones de dólares.

Además de la opción de la Bundesliga, el Récord publicó que Damm tiene ofertas del Atalanta de Italia; la escuadra que terminó en tercer lugar del Calcio pone sobre la mesa cuatro millones de dólares, en compra directa. De España se sumó el Málaga, que lo quiere a préstamo por un año y dos millones de dólares y una opción a compra por seis más.

Ayer, José Luis Higuera, director general de las Chivas, aceptó el interés por Antonio Briseño, Oswaldo Alanís y Daniel Álvarez, sin embargo desmintió las negociaciones por Damm.

“No es verdad. Lo de Jurgen no sé quién lo inventó, eso es mentira, mentira totalmente, no sé quién lo sacó, la verdad”, dijo Higuera. “ No sé de dónde salió tanta cosa con Jurgen, no tenemos contacto con Tigres”.

Estudio Afición

De acuerdo a un estudio de Consulta Mitofsky, América le dobla la afición a Chivas.

Los títulos son factor

Según la consultora, los campeonatos han sido el factor determinante para que los de Coapa acaparen a los seguidores, pues en 2016 tenían un 24.5 por siendo del público, mientras que en este 2019 pasó a ser 32.1 por ciento, en tanto que el Guadalajara bajó del 17.2 al 16.2. Cruz Azul aparece como el tercer más popular, mientras que los Tigres ya son cuartos, por encima de Pumas, Rayados y Toluca.

Siempre “Chícharo”

En cuanto a jugadores, Javier “Chicharito” Hernández sigue siendo el más conocido, superando a otros “europeos” como Hirving Lozano y Raúl Jiménez.