''Juega como niña'': Marion Reimers y el romance por el deporte

Si alguien conoce bien lo que es trabajar para desmitificar el deporte como un mundo de hombres es Marion Reimers, quien como narradora y periodista deportiva ha pujado por evidenciar la labor de las mujeres en esta área.

Lo que quizá nunca imaginó, según reconoce en entrevista con Diario de Yucatán, es escribir un libro como: “Juega como niña” (Planeta, 2021), que con ilustraciones de la mano de Marisol Rivera, hace un repaso por la historia de las mujeres en el deporte, de una manera divertida e inclusiva; al tiempo que motiva a niños y adultos a encontrar lo que les apasiona para activarse físicamente.

Pero sin duda su mayor motivación fueron esas conversaciones con mujeres que se dedican al deportes, y a las que no, que la llevaron a entender “que a todas nos había hecho falta, desde pequeñas –a una más que otras- la posibilidad de acercarnos no solo al deporte, sino también a la lectura deportiva y desde este costado entender cuál es nuestra historia y participación en esto que históricamente se ha considerado un terreno de hombres; que no es así”.

Los retos de Mario Reimers al hablar de la historia del deporte y las mujeres

Así, la también candidata al Emmy de Deportes (2015) se sumergió en una ardua investigación en la que su prioridad fue encontrar el tono adecuado en el que quería presentar esta historia, sin caer en la presunción o condescendencia para con los niños y niñas, pues no quería “hablarles como si no entendieran, cuando entienden mejor que muchos adultos”.

Además, otro “reto muy importante fue encontrar el tono del libro, cómo elaborar el índice, cuáles eran las temáticas que íbamos a plantear, que fuera lo más igualitaria y e incluyente posible, contando historias sobre mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres de la comunidad LGBT+”.

Pero sobre todo investigar sobre algo “que nos han hablado bien poco, porque al final la historia no es necesariamente lo que sucedió, sino cómo nos lo cuentan y quién nos lo cuenta, y ahí es donde las mujeres hemos estado muchas veces al margen de la narrativa”.

El deporte no tiene género, ni edad: Reimers

Y es que, aunque su voz a resonado como luchadora decidida del deporte femenino, Marion Remeirs es firme al decir que: “el deporte no tiene género, al igual que la lectura”. En este sentido, considera que el deporte es una actividad humana que, como tal, puede ser desarrollado por cualquiera, pero sí admite que se requiere buscar aquel que nos apasione.

“Yo de entrada no sabía que me iban a gustar los deportes que practico ahora y fue un ensayo y error a lo largo de la vida, entre que ‘esto tal vez no me gusta tanto’ y ‘esto me gusta más’; (y al mismo tiempo) comprometerse con decir: ‘hay hoy sí me dio tiempo de hacer deporte’, porque al final es como la lectura, nunca nos va a dar tiempo, porque siempre van a aparecer otras cosas”.

''El deporte, un romance que puede durar toda la vida''

“Tenemos que destinar una parte de nuestro día, una parte de nuestro tiempo a estas prácticas; y ahí invitaría a las personas adultas, a que se motiven y prediquen con el ejemplo. Eso va a generar también que los niños y niñas se sientan más vinculados y vinculadas con estas actividades. El deportes es un romance que cuando lo encuentras, dura toda la vida”.

Y si para la autora los deportes no tienen género ni edad, lo mismo considera que “Juega como niña” es un libro destinado para todo el público: padres, niños, niñas y jóvenes que quieran conocer más acerca de esa otra perspectiva del deporte, eso sí hace una especial “a los adultos para que se vuelvan a acercar a su cuerpo y a la práctica deportiva”.

Te dejamos la presentación del libro "Juega como niña", a cargo de Janelly Farías, defensora del América, para Planeta de Libros: