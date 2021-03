Juegan voleibol cerca de un volcán en erupción (vídeo)

Un grupo de jóvenes se hizo viral tras compartirse un vídeo en el que se les ve juegan voleibol mientras el volcán Fagradalsfjall hace erupción.

ISLANDIA.— El voleibol no es considerado un deporte extremo, sin embargo, jugarlo como lo hizo un grupo de islandeses podría no solo ser considerado extremo, sino peligroso y mortal. A través de un vídeo que circula en redes sociales se mostró a unas personas jugando voleibol a metros de un volcán en erupción en Reykjavík, Islandia.

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋



Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

Tras hacerse viral la grabación, se dio a conocer que los protagonistas de la insólita partida de voleibol eran la jugadora profesional Thelma Gratarsdottir y sus amigos, quienes decidieron jugar junto al volcán Fagradalsfjall.

Asimismo la jugadora profesional de voleibol confesó que fue ella la que compartió en redes sociales el vídeo en el que se le ve jugando muy cerca de la lava.

“Así que aparentemente un vídeo de mis amigos y yo se volvió viral. Aquí hay otro vídeo de nosotros jugando voleibol en frente del volcán en Islandia”, escribió la jugadora en su cuenta de Twitter.

So, apparently a candid video of my friends and I went viral 👀 here’s another video of us playing #volleyball in front of the #volcano in #Iceland pic.twitter.com/sYxu3n3GZi — thelmadogg15 (@thelmadogg15) March 29, 2021

En redes sociales como era de esperarse esta "hazaña" generó opiniones divididas, ya que mientras algunos alabaron su valor y osadía, otros más destacaron los irresponsables que fueron al poner en peligro sus vidas.

¿Quién es Thelma Gretarsdottir?

Jugó voleibol universitario en San José State Spartans y en el momento en el que jugaba con sus amigos describió que había 12 grados centígrados.

And a few more as the day went on and it got brighter. Personally, I think @MoominOfficial should sponsor our next trip. pic.twitter.com/fRrhXdKEdr — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

