Este miércoles 25 de agosto, se llevará al cabo la primera edición del Juego de Estrellas entre la Major League Soccer y la Liga MX, en el Banc of California Stadium, de Los Ángeles, California.

La MLS convocó a viejos conocidos de la Liga MX como Javier "Chicharito" Hernández (LA Galaxy), los argentinos Gustavo Bou (New England Revolution) y Lucas Zelarayán (Columbus Crew), y los peruanos Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Pedro Gallese (Orlando City).



El resto son Matt Turner (New England), Walker Zimerman (Nashville), James Sands (NYCFC),

Miles Robinson (Atlanta United), los colombianos David Murillo (LAFC), Yeimar (Seattle) y Eduard Atuesta (LAFC), los mexicoamericanos Julián Araujo (Galaxy), Ricardo Pepi (FC Dallas) y Cade Cowell (San José Earthquakes).

También, el salvadoreño Alex Roldan (Seattle), el alemán Kai Wagner (Philadelphia Union), el camerunés Nouhou (Seattle), el argentino Emanuel Reynoso (Minnesota United), el brasileño Joao Paulo (Seattle), el croata Damir Kreilach (Real Salt Lake) y el español Carles Gil (New England).

Además, el mexicano Carlos Vela (LAFC), el húngaro Dániel Sallói (Sporting Kansas City), el uruguayo Diego Rossi (LAFC), el portugués Nani (Orlando) y el canadiense Tajon Buchanan (New England).

Todos serán dirigidos por Bob Bradley (LAFC).

Lights. Camera. Action!



Introducing the #MLSAllStar Game pres. by @Target squad. 🌟



First up: the guys up top! pic.twitter.com/uZiiACwc73