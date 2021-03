Juegos Olímpicos Tokio 2021, sin público extranjero

TOKIO.— El público extranjero no podrá asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, anunciaron el sábado el Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales a cuatro meses del inicio de la demorada cita olímpica.

La decisión se hizo pública tras una videoconferencia entre el COI, el gobierno japonés y el de Tokio, el Comité Paralímpico Internacional y el comité organizador.

It has been concluded that overseas spectators will not be allowed entry into Japan for #Tokyo2020 due to the COVID-19 pandemic.



We will continue to deliver a safe and secure Games in the hopes that they will be a light of hope. https://t.co/oGUJ1hv8JC