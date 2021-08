El Tri va por otro bronce

Doble revancha para México en el juego de mañana

Los integrantes de la selección mexicana tendrán dos revanchas mañana cuando se enfrenten muy temprano a Japón, en el duelo por el tercer lugar del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una será personal y otra para el país.

Japón expuso las carencias en la fase de grupos. Con un inicio arrollador y en el que desarticularon los circuitos del equipo de Jaime Lozano, los nipones vencieron 2-1 a México, triunfo que los llevó a la cima del Grupo A, lugar de donde no bajaron nunca, sobre todo tras golear en el cierre a Francia.

Y como selección, hay una deuda de muchos años.

México perdió la medalla de bronce ante los nipones en los Juegos de 1968, un partido que tiene varias historias turbias de fondo, aunque ninguna de ellas confirmada.

Hace 53 años y después de caer ante Bulgaria en las semifinales, el Tri dirigido por “Nacho” Trellez fue sorprendido por un doblete de Kunishige Kamamoto para terminar cayendo 2-0.

En 2018, Javier Vargas, portero de aquel seleccionado con límite de edad, señaló en una entrevista con el periodista de TUDN Pedro Antonio Flores que ese equipo se dejó ganar debido a disputas por premios económicos que no les cumplieron.

“Todos estuvimos de acuerdo que no seguíamos adelante, no suspendimos el partido porque había que jugar, había un compromiso a nivel nacional y Nacho Trelles se dio cuenta y dijo que él nos apoyaba. Decidimos que no jugábamos contra Bulgaria y llegamos al Estadio Jalisco y nos dijo ‘yo nada más voy a decir quién quiere jugar y me levantan la mano’, pero desgraciadamente nadie levantó la mano y dijo ‘bueno, voy a dar una lista y él que no quiera jugar me dice y a ver cómo lo suplo’”, declaró en 2018, declaraciones que varios medios nacionales han estado recordando estos días.

“Dio la lista y todos entramos a jugar, pero con la consigna de que no queríamos jugar y yo pienso que yendo a la cabeza de todos, de que dijimos vamos a perder como un desquite. No jugamos bien, aquí nos ganaron los búlgaros y teníamos que ir a México contra Japón por el tercer lugar y nosotros no quitamos el dedo del renglón que todavía… Vicente Pereda tuvo un penalti y él nos dijo que lo había fallado intencionalmente estaban de esa manera y fue un caos”, añadió.

Aunque después desmintió y aseguró que sus declaraciones se sacaron de contexto, el antecedente ahí está.

Sea como sea, México buscará quitarse esa espinita 53 años después y pagarle con la misma moneda a Japón.

Sin prácticamente bajas, Lozano repetiría a muchos para el enfrentamiento ante el anfitrión. La única duda sería volver a darle la confianza de ser titular a Diego Lainez, o seguir apostando por Uriel Antuna.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ