El Tricolor olvida unos meses llenos de muchas dudas

Supera las expectativas

Cuando México jugó una serie de partidos amistosos en Marbella (España) un par de meses antes de embarcarse rumbo a Tokio, las dudas con el equipo de Jaime Lozano eran más que las certezas.

Sin pies ni cabeza, con problemas en todas las líneas y un rumbo indefinido, parecía ´que México tendría un paso meramente anecdótico por los Juegos Olímpicos.

Pero el mar se le fue abriendo al “Jimmy”.

Con muchos problemas para armar al equipo debido a algunas negativas de clubes de Europa y negociando hasta el último con Gerardo “Tata” Martino, Lozano reunió a lo mejor que tenía para llevar a la justa veraniega, incluyendo a una tercia de refuerzos que apuntalaron bien al equipo.

Primero, Edson Álvarez no fue prestado por el Ajax, cuyo argumento fue que el torneo de fútbol olímpico no es fecha FIFA —aunque sí le prestaron al extremo Antony a los brasileños— y no tenía la necesidad de dejarlo ir. Después, Gerardo Arteaga, jugador del Genk de la Liga de Bélgica, se bajó de la convocatoria alegando problemas familiares.

Diego Lainez fue el único que recibió un permiso especial del Betis.

Los tres mayores fueron los que se pudo... pero igual los que se necesitaban.

Criticado por su llamado, el yucateco Henry Martín fue importantísimo en el parado de Lozano, pues siempre fue el primer desahogo con los pelotazos, cuando la cosa no se veía muy bien. Henry peleó siempre cada pelota y anotó goles importantes, como su doblete en cuartos de final ante Corea del Sur.

Guillermo Ochoa puede presumir ya una medalla olímpica. El arquero del América lució maduro.

Ochoa intervino poco, pues la ofensiva mexicana fue la gran estrella para la consecución de la medalla, pero las que tuvo las hizo bien bajo los tres palos.

Luis Romo, en tanto, aportó esa labor a la ofensiva y defensiva que tanto se necesita en cualquier equipo.

Eso sí, cuando está solo como un péndulo, Romo sufre. Al liberarlo, Lozano conseguía ese hombre que llegara por sorpresa, ya sea para definir frente a la portería o poner algún servicio o pase clave para desarticular la defensa rival.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ

Guillermo Ochoa (portero)

La capacidad de “Memo” nunca ha estado en tela de juicio, pero no por eso deja de tener detractores. Aportó su vasta experiencia para la medalla olímpica.

Jesús Angulo (defensa)

El jugador del Atlas debutó como titular ante Brasil y cumplió tanto las expectativas que se ganó su lugar para el partido de ayer ante Japón, que dio el bronce.

Vladimir Loroña (defensa

Entró a la ecuación tras la lesión de Erick Aguirre y cumplió muy bien. Seguro en la posición, Vladimir no fue esa pieza endeble de la zaga que se pensaba tras su llamado.

Adrián Mora (defensa)

Poco que decir del central de los Bravos de Juárez. Lo hizo bien en los escasos minutos que vio ante Brasil, considerando que entró en un momento tenso del partido.

Erick Aguirre (defensa)

Mala suerte para el lateral, ahora ex de Pachuca. Aguirre se lesionó en el partido ante Japón y dejó vacante una titularidad que tenía asegurada como vicecapitán.

Jorge Sánchez (defensa)

Digan lo que digan, Sánchez faltó ante Brasil. Tuvo un buen torneo, aunque por momentos sufrió con rivales veloces, sobre todo en el primer juego ante Japón.

Johan Vásquez (defensa)

Imperial, si se permite la expresión, en la central. Johan demostró con creces su calidad y no sería nada raro que dé al fin el salto para un fútbol de mayor envergadura.

César Montes (defensa)

Buen complemento para Vásquez, pero todavía cometiendo errores que golpean al equipo cuando menos se lo espera. Atrabancado, su juego aéreo lo define bien.

Fernando Beltrán (medio)

Difícil juzgar con los pocos minutos que le dio Lozano. El “Nene” llegó a Tokio tras el aumento de lugares y deberá mejorar para volver a ser parte de un seleccionado nacional.

Carlos Rodríguez (medio)

“Charly” no ha sido el mismo desde hace mucho tiempo y en la selección lo demuestra. Tiene una gran calidad, pero si estaba o no era prácticamente irrelevante.

Sebastián Córdova (medio)

El mejor en números para el Tri con cuatro goles y tres asistencias. Se le “extrañó” ante Brasil, pues fue anulado. Su talento hará que lo veamos más con el Tri mayor.

Luis Romo (medio)

El sinaloense es un comodín. Fue usado de escudo, también como interior y un lapso de partido ayudando atrás. Si quiere jugar en Europa este es un buen momento.

Jesús R. Angulo (medio)

Sorprendió que Lozano le diera minutos en un partido de vida o muerte como ante Brasil... y no respondió. Poco que contar del que fue más “vlogger” que jugador.

Joaquín Esquivel (medio)

Su aporte ante determinados equipos fue bueno. Contra una selección de más calidad como Brasil mostró sus carencias. Tiene mucho margen de crecimiento.

Uriel Antuna (delantero)

El jugador de las Chivas le quitó el puesto como titular a Lainez y no desentonó. Debe mejorar en la toma de decisiones, pues dejó ir los mano a mano en los juegos.

Roberto Alvarado (medio)

El “Piojo” se mostró cada vez que ingresó al campo, pero el nivel superlativo de Alexis Vega, rival directo en su posición, le negó más minutos en los Juegos Olímpicos.

Alexis Vega (delantero)

Córdova fue mejor en números, pero en aporte y generando juego Alexis se lleva las palmas. “MVP” del Tricolor sin ninguna duda y una carta muy fuerte para la mayor.

Eduardo Aguirre (delantero)

El “Mudo” entraba y marcaba. Mala suerte o poco manejo de la presión al fallar un pénalti clave, el que abrió la tanda en la serie que se ejecutó en semifinales ante Brasil.

Diego Lainez (delantero)

El jugador del Betis tiene todo el talento del mundo, pero si nos ponemos exigentes quedó a deber en el torneo tras llegar como el arma más valiosa de México.

Henry Martín (delantero)

En torno a él giraba la forma de atacar del Tri. Henry tanto “fijaba” defensores como se botaba para ser la primera opción de pase. No hay que descartarlo para Catar.