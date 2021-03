Guerreros listos rumbo a Tokio

Jaime Lozano revela el plantel que estará en el Preolímpico

A pesar de algunas ausencias obligadas por tema de calendario, la selección mexicana Sub-23 juntará un equipo poderoso para buscar uno de los dos boletos que da la Concacaf a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El combinado mexicano será encabezado por los delanteros José Juan Macías y Alexis Vega, ambos de Chivas, que es el equipo que más jugadores prestará para el campeonato Preolímpico.

Macías, de 21 años y con llamados recurrentes a la selección absoluta, es el máximo anotador mexicano en el actual Guardianes con seis anotaciones en diez fechas, dos menos que los dos líderes, los argentinos Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Pedro Alexis Canelo (Toluca).

Vega también citado por el entrenador argentino Gerardo Martino al seleccionado de mayores. Sus compañeros de club Alejandro Mayorga, Gilberto “Tiba” Sepúlveda, Jesús Angulo y Uriel Antuna completan los seis jugadores de Chivas en la plantilla.

“Toqué mucho a Chivas porque tiene muchos jugadores jóvenes, algunos desde antes de fichar con Chivas ya estaban en el proceso”, dijo Lozano en una rueda de prensa. “Chivas tiene una gran cantera y además ha comprado jugadores jóvenes de calidad”.

El Rebaño Sagrado recibió el permiso de reprogramar su partido por la fecha 12 del Guardianes ante los Rayados de Monterrey.

México comenzará su andar en el Preolímpico de la Concacaf el jueves de la próxima semana cuando enfrente a la República Dominicana. El Tricolor comparte el Grupo A con Costa Rica y Estados Unidos.

“República Dominicana nos va a exigir muchísimo, al igual que los otros dos contrincantes. En torneos tan cortos es importante empezar ganando”, afirmó el “Jimmy” Lozano. “Vamos a salir a darlo todo no importando el rival que esté en frente, a darlo todo, a dejar la vida y el alma”.

En el otro sector se ubican Canadá, El Salvador, Haití y Honduras.

De acuerdo al formato del torneo, los dos primeros lugares de cada grupo se enfrentarán en semifinales y los dos equipos que lleguen a la final tendrán su boleto para la justa veraniega.

México, campeón olímpico en Londres 2012, es junto con Estados Unidos uno de los dos países candidatos a lograr el pasaje.

“Hay muy buenos jugadores, pero algunas buenas generaciones mexicanas se han quedado en el camino y no han logrado las expectativas”, dijo Lozano. “Como director técnico de esta selección les digo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguir el boleto y después poner el nombre de México por arriba”.

En la convocatoria llaman la atención la falta de varios nombres como Edson Álvarez y Diego Lainez, quienes a pesar de dar la edad no podrán estar en Guadalajara porque al no ser un torneo el Preolímpico un torneo avalado por la FIFA, los clubes europeos — en este caso Ajax y Betis respectivamente — no están obligados a ceder a sus jugadores.

Gerardo Arteaga, que también da la edad y juega para el Genk de Bélgica, tampoco fue llamado por Lozano.

Los tres estarán seguramente en la convocatoria para los amistosos que el Tricolor jugará a fin de año en Europa, en donde se verán las caras con Gales y Costa Rica, esos si compromisos correspondientes a la Fecha FIFA de marzo.— AP