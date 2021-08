La niña que regresó a la vida

Sky Brown ahora ya es medallista olímpica en skate

Quién le iba a decir a Tony Hawk, aquel niño al que le regalaron un monopatín con nueve años para combatir su hiperactividad y que luego se convertiría en todo un rey del asfalto, que su deporte, callejero en origen, figuraría un día en el tablón oficial de los Olímpicos: “Nos veían como inadaptados y holgazanes, y ahora el mundo nos ve como atletas”.

Y quién le iba a decir al estadounidense, que hace unos días disfrutaba como un enano haciendo trucos por las rampas del Ariake Park, reclamado por el Comité Olímpico Internacional para promocionar un deporte seleccionado para enganchar a las nuevas generaciones, que un día un cuarteto de niñas de 13 años posaría presumiendo de medalla: “Si me hubieran dicho cuando empezó que iba a pasar esto, no lo hubiera creído. Lo bueno del skate es que aquí se da la bienvenida a todo el mundo. No importa tu raza, tu sexo ni cómo eres”. Y a tenor de los hechos, tampoco la edad. Si hace poco más de una semana la prueba femenina de street dejó el podio más joven de la historia olímpica, con dos niñas de 13 años y una adolescente de 16, ayer la juventud volvió a iluminar el día con ellas, Kokona Hiraki y Sky Brown, 12 y 13 primaveras respectivamente, junto a la veterana Sakura Yosozumi (19). En total, 44 años en la foto final de la modalidad de park, que viene a ser algo así como deslizarse sobre una serie de rampas y montículos de cemento haciendo maniobras con la tabla. La primera sumó el tercer oro japonés en la disciplina, y sus acompañantes se hicieron, por orden, con la plata y el bronce.

Reino Unido, pues, desayunaba con noticia en clave deportiva: Brown, cuyo nombre ya venía sonando con fuerza y que arrastra a un millón de seguidores gracias a sus vídeos virales en Instagram, fenómeno juvenil, se convirtió en la medallista más joven en la historia de Gran Bretaña.

“Se trata de llegar lo más alto que puedas”, pregona la británica, seguida con lupa porque su historia atrae a los nuevos mercados; su mensaje —”quiero inspirar a las chicas, siendo la más pequeña”— supone toda una declaración de intenciones; concentra el atractivo del mestizaje —padre británico y madre nipona— y Estados Unidos la ha apadrinado y proyectado de manera meticulosa: ganó el programa televisivo Bailando con las Estrellas, Nike le firmó un jugoso patrocinio y tiene su correspondiente documental (“Reaching The Sky”, “Alcanzando el cielo”).

El año pasado, en plena preparación de los Juegos, sufrió un accidente al efectuar una pirueta durante un entrenamiento y cayó desde una altura de seis metros; se fracturó el cráneo y unos huesos y, contaban sus padres, estuvo cerca de perder la vida. Sin embargo, ayer, se emocionaba con su medalla.—EL PAÍS

Debut olímpicoJapón, imparable en el inicio del skate

Japón suma tres medallas de oro en el skate en tres eventos de la disciplina ya disputados.

Dominio en casa

En total, Japón tiene en total cinco de las nueve medallas de skate que se han entregado hasta el momento en los Juegos Olímpicos. Las últimas tres medallas se disputarán hoy en la competencia masculina de parque.

El éxito, de la calle

La ironía del éxito de las patinadoras japonesas es que no tienen parques suficientes y a menudo son mal vistas en las calles. Incluso en las inmediaciones del parque olímpico de skate se pueden ver letreros que prohíben practicarlo. “El skate es un gran deporte, es muy divertido”, dijo Yosozumi, una de las ganadoras del oro “Por favor, inténtenlo”.