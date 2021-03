Lupita Quintal tras la meta: Turquía, la primera parada

La yucateca abre la etapa final para el Preolímpico

Lupita Quintal Catzín aterrizó ayer en la tarde en Estambul, la capital de Turquía, molida después de una travesía que comenzó la noche del domingo.

El trajín y el cansancio resultan insignificantes cuando se trata de estar donde se tiene planeado.

La yucateca, en la fase previa de preparación para el Preolímpico de Karate de París, competirá en estos días en la Serie Mundial de Estambul. “Este es un viaje en que voy a darlo todo, hasta morir, por lograr el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio”, destacó la karateca yucateca antes de partir.

Tras Estambul, hará un campamento en Bélgica y tomará parte en otras competencias, en las que estarán participando las contrincantes que también irán al Preolímpico, programado para junio en París.

“Estoy muy emocionada por este viaje, de manera especial por lo que representa la palabra compromiso. He soñado mucho con los Juegos Olímpicos y ahora tengo toda la responsabilidad de dar mi mayor esfuerzo por conseguir el boleto”, afirmó la deportista yucateca.

Larga ausencia

También recalca que el viaje es demasiado largo y probablemente no regrese sino hasta después del evento selectivo para Tokio. O, si clasifica, tal vez no se le vuelva a ver en su tierra natal hasta concluida la máxima justa. “Esa es la intención de este viaje. Me concentraré totalmente para competir en el Preolímpico, haciendo los torneos que haya en el calendario internacional. Así que... no sé hasta cuándo nos volveremos a ver”, expresó la también contadora pública.

La seleccionada nacional y el equipo mexicano de karate vieron un maratón aéreo, pues partieron de Ciudad de México a las 7:50 de la noche del domingo, y llegaron a Estambul casi a la 1 de la madrugada (de Turquía), pero ya de martes. En el ínter, hubo una escala en París. Y tenían que someterse rápido a la adaptación del huso horario para poder entrenar lo más pronto posible antes de competir.

Antes de irse a dormir en Estambul, agradeció a la Conade por considerarla para el póster con que la Comisión de Cultura Física y Deporte conmemoró el Día de la Mujer.— Gaspar Silveira Malaver