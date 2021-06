Serena Williams asegura que no participará en los JJ.OO. de Tokio

WIMBLEDON, Inglaterra. — Este domingo, durante su comparecencia ante los medios previo al torneo de Wimbledon, Serena Williams confirmó que no competirá en el tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, aunque no explicó el motivo.

“En realidad, estoy dentro de la lista olímpica. … No que yo sepa. Si fuera así, no debería estarlo“, dijo Williams.

Medallas de oro

La estadounidense de 39 años ha ganado cuatro medallas de oro en los últimos cuatro juegos de verano, las de sencillos y dobles en la cita de Londres de 2012 que se realizó en All England Club — y los dobles Sydney 2000 y Pekín 2008.

Sus preseas doradas en dobles fueron junto a su hermana mayor, Venus.

En los Juegos de Río de Janeiro 2016, Serena Williams perdió en la tercera ronda de individuales ante la ucraniana Elina Svitolina y las hermanas cayeron en la primera ronda de dobles. Previo a a ello, tenían foja de 15-0 como dupla olímpica.

Sin dar razones

“Son varias las razones que intervinieron en mi decisión olímpica“, dijo Williams el domingo, en la víspera del inicio de Wimbledon, donde irá por su 24to título de Grand Slam en sencillos. “Pero no quiero — no tengo la disposición de detallarlas hoy. Quizás otro día. Lo lamento”.

A una pregunta sobre las sensaciones por perderse unos Juegos Olímpicos, Williams respondió: “No lo he pensado. En el pasado, ha sido un sitio maravilloso. No lo he pensado, y trataré de no pensar mucho en ello”.

Otros tenistas que han renunciado

Otras figuras del tenis como Rafael Nadal y Dominic Thiem también han renunciado ir a Japón, donde los Juegos comenzarán el 23 de julio, un año después de ser pospuestos por la pandemia de coronavirus.

Roger Federer dijo el sábado que no ha decidido si va a Tokio y que lo definirá dependiendo de su actuación en Wimbledon.