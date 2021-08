Jugador besa el escudo de su uniforme, se impresiona al no verlo (vídeo)

El futbolista del Fenerbahce habría olvidado que su nuevo uniforme no tiene el escudo en el pecho como se acostumbra.

TURQUÍA.— Muhammed Gumuskaya, jugador del Fenerbahce, provocó el debate en redes sociales, ya que en su intentó por realizar uno de los festejos más comunes entre futbolistas desató los comentarios. El futbolista de del Fenerbahce no pudo besar su escudo al anotar un gol, pues éste no estaba en su camisa y él al parecer no lo sabía.

En redes sociales algunos se mostraron divertidos con esta "error" del jugador, mientras que otros destacaron que la marca patrocinadora no debería hacer una modificación de ese tipo.

Muhammed Gumuskaya intentó besar el escudo del Fenerbahce después de anotar el ganador pero no lo encontró😅 pic.twitter.com/RmH2F0Gwk8 — Fútbol (@Futbool_Fotos) August 20, 2021

¿Y el escudo?

En un vídeo que circula en redes se muestra cuando Muhammed quiso besar su escudo tras marcar un gol en el duelo ante el HJK en la Europa League, pero no pudo concretar su festejo, pues el jugador turco jamás lo encontró ya que el nuevo uniforme del club, diseñado por Puma, no lo tiene.

La marca alemana ha causado disgusto con el lanzamiento de sus nuevos uniformes; varias personas han emitido su desagrado hacia estos modelos que forman parte del nuevo equipamiento de varios equipos, y que tienen exactamente el mismo diseño y sólo cambian los colores dependiendo del club.

En cuanto al escudo lo colocaron, pero no de la forma tradicional en el lado izquierdo del pecho, sino como un grabado en toda la camiseta, que resulta casi imperceptible.

Algunos clubes que lucirán estos genéricos uniformes son:

Krasnodar

PSV Eindhoven

AC Milan

Fenerbahce

Manchester City

Valencia

Borussia Monchengladbach

Olympique de Marsella

Stade Rennais

Shakhtar Donetsk

Cabe destacar que el Borussia Dortmund, es el único equipo que se negó a vestir dicha camiseta.

¿En México podría desaparecer el escudo?

De momento se desconoce si Las Chivas de Guadalajara y Rayados de Monterrey que son equipos que visten Puma, también suprimirán el escudo en sus nuevos uniformes. Aunque se cree que es una posibilidad latente.