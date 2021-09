Jugador de Atalanta realiza una firma de autógrafos, pero nadie va

El futbolista estaba listo para autografiar jerseys de aficionados pero a la firma no llegó nadie.

ITALIA.— El club Atalanta de la Serie A buscó generar interacción con sus aficionados por medio de su jugador Marten de Roon, a quien mandaron a la tienda oficial del club para firmar los jerseys que se compraran ese día con su número y nombre, sin embargo, no llegó ningún aficionado.

Pese a que la propuesta del club anunciada en sus redes sociales, era que el mediocampista iba a cubrir el costo del jersey adquirido, ni así hubo participación por parte de los hinchas.

Ante esta la falta de aficionados, el neerlandés realizó un vídeo de casi un minuto, en el que mostró cómo pasó la ausencia de la afición y lo que hizo en ese lapso en el que se quedó esperando.

Fue de este modo que el jugador seleccionado nacional por Países Bajos mostró que se quedó dormido y que incluso lo 'corrieron' de la tienda porque ya iban a cerrar.

De Roon publicó dicha grabación en redes sociales, y la acompaño con el siguiente mensaje: "Apuesto a que Messi nunca tuvo que lidiar con esto". Tras compartirlo, el tweet tuvo muchas interacciones y más de un millón de reproducciones. Él se convirtió en tema de Twitter.

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h