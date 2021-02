Jugador de la NFL protagoniza pelea y casi pierde un ojo

Spencer Jones, promesa de la NFL estuvo cerca de perder un ojo tras los impactos recibidos.

OKLAHOMA.— Spencer Jones, jugador de la Universidad de Oklahoma y promesa de la NFL protagonizó una gran pelea en el interior de un bar de Estados Unidos.

En el clip también se observa que aparentemente el prospecto para la NFL habría iniciado con las agresiones, sin embargo, lo más grave del asunto es que Spencer tuvo que ser sometido a cirugía tras el altercado.

En el vídeo que circula en redes sociales se muestra a Spencer Jones con un acompañante en el baño de un bar llamado 'Norman’s Logies'. En el clip también se puede ver a los hombres insultando a dos jóvenes.

De pronto, el acompañante de Jones empuja a uno de los chicos, esa acción desató el intercambio de golpes. Y fue así como el elemento de la Universidad de Oklahoma terminó muy golpeado, ya que el joven que agredieron es experto en artes marciales.

OU football player Spencer Jones picked a fight against a guy with a decade of MMA training at an OU bar this past weekend.



It didn’t end well for him and he almost lost his eye. He is currently recovering from eye surgery. pic.twitter.com/OuvgyppljM