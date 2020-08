Jusuf Nurkic fue clave para Portland aportando 22 puntos y 21 rebotes después de enterarse de la muerte de su abuela

EE.UU.— Los Trail Blazers de Portland derrotaron a los Grizzlies de Vancouver en el Play-In para acceder a la postemporada de la NBA, el triunfo fue dedicado a la abuela de su jugador, Jusuf Nurkic, fallecida a causa del coronavirus.

Durante el viaje del hotel a la arena en la que disputa su partido ante Memphis, el bosnio recibió la noticia del deceso, de acuerdo con fuentes allegadas al equipo de Portland.

Inmediatamente, utilizó su cuenta de Instagram para hacerlo público.

Hace dos semanas, tras la reanudación de la temporada en Orlando, Nurkic dijo ante los medios que su abuela estaba en coma debido al Covid-19 y, por ende, existía la posibilidad de que abandonara a su conjunto para ir a su país y acompañarla.

Sin embargo, optó por quedarse. Antes de saltar a la cancha para el partido de este sábado, sus compañeros, en un acto solidario, se reunieron alrededor de él y le manifestaron su apoyo en el difícil momento.

Before taking the court, the Trail Blazers huddled around Jusuf Nurkic, whose grandmother died today due to complications from COVID-19. pic.twitter.com/4ct0wuQqf3