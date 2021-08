Jugadora de voleibol acusa que sufre pericarditis por la vacuna Pfizer

La atleta italiana indicó que después de que se vacunara le habría sido detectado el padecimiento, ahora reclama.

ROMA.— Francesca Marcon, jugadora del Volley Bérgamo (Primera División femenina), aseguró que se le detectó una pericarditis después de que se vacunara contra el coronavirus, lo que le impidió comenzar los entrenamientos junto al resto de sus compañeras, y se preguntó "¿Quién va a pagar el precio?" por este efecto colateral.

"Quizás esto pueda parecer una blasfemia, pero me pregunto: ¿Existe alguna compensación por quienes sufren daños a nivel de salud después de someterse a la vacuna? No estoy en contra de las vacunas, pero nunca estuve completamente convencida de esta vacuna y ahora tuve la confirmación (de sus dudas)", escribió la italiana en Instagram.

Debido a este problema de salud, la jugadora de 30 años no pudo iniciar este pasado 18 de agosto la pretemporada del Volley Bérgamo. Cabe destacar que la liga italiana empezará el próximo 10 de octubre.

La pericarditis fue confirmada el pasado julio por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como uno de los "posibles" síntomas de las vacunas del coronavirus basadas en ARNm, Pfizer/BioNTech y Moderna.

Este problema cardíaco conlleva una inflamación de la membrana alrededor del corazón, y los síntomas pueden variar, aunque a menudo incluyen dificultades para respirar, latidos cardíacos fuertes que pueden ser irregulares (palpitaciones) y dolor de pecho.

