Jugadora exhibe su jersey

La mexicana Steffy Aradillas pone el ejemplo

Tras la polémica generada por las imágenes de los uniformes de la selección mexicana de sóftbol en un bote de basura de la Villa Olímpica, la seleccionada Stefanía Aradillas publicó un vídeo en sus redes sociales.

Aradillas muestra un vídeo donde se observa la indumentaria completa de la jugadora en la cama.

“Aquí están mis uniformes, tan bonitos como siempre”, dice Steffy Aradillas.

“Sin más por el momento voy a seguirles compartiendo vídeos que tomé en Tokio para que conozcan cómo es la vida de un atleta dentro de Juegos Olímpicos. Vamos México”, finalizó.

Le dio coraje

La boxeadora Esmeralda Falcón, una de las personas que vio cómo la gente de limpieza se llevaba las prendas de las jugadoras de la selección para ponerlas en un contenedor de basura, mencionó la falta de respeto.

"Me dio coraje y tristeza, quién no quiere tener un uniforme de los Olímpicos, ya que es el símbolo patrio para representarlo dignamente. Me siento tranquila, no insulté a nadie, solo subí lo que vi, y me arrepiento de no tomar el vídeo de todo lo que estaba ahí", expresó la boxeadora.