Jugadora se retira para cuidar a su pareja; su despedida conmovió

AUSTRALIA.— Rhali Dobson futbolista del Melbourne City de la Liga Femenil de Australia y de 28 años de edad, previo al duelo entre Melbourne City y WS Wanderers, anunció que se retiraría de las canchas para cuidar a su pareja, que padece cáncer en el cerebro. Pero su último día en las canchas se convirtió en un momento inolvidable tanto para ella como para la afición.

Un despedida inolvidable

Matt Stonham, novio de la jugadora del Melbourne, sabiendo la noticia, planeó una sorpresa para Rhali quien se despidió con un gol en la victoria de su equipo (4-1).

Al finalizar el partido, Rhali se acercó a su familia y fue ahí cuando se llevó una gran sorpresa. Stonham se hincó para pedirle matrimonio ante la mirada de todas sus compañeras, que se acercaron para abrazarlos.

💍 Congratulations Rhali and Matt on your engement! pic.twitter.com/6v4IYbrszT — Melbourne City FC (@MelbourneCity) March 25, 2021

De acuerdo a Australian Associated Press, Matt Stonham fue diagnosticado con cáncer hace seis años y ha sido operado en dos ocasiones; tendrá un año de quimioterapia y una radioterapia.

“Esto es más grande que el deporte. Matt es mi mundo. Mantuve las cosas tranquilas, porque quería que tuviéramos un buen final hasta el final de la temporada”, declaró a ESPN.

